Naast Dirk Benedict, gekend als Face in "The A-team" en Lt. Starbuck in "Battlestar Galactica", zal er ook een hele rist Star Wars-acteurs aanwezig zijn. Onder meer Paul Blake, de Bountyhunter Greedo uit de legendarische "Who shot first"-scène met Han Solo, Anna Brewster die de spion Bazine Netal vertolkte in "The force awakens", of Garrick Hagon die Biggs speelt, de beste vriend van Luke Skywalker, maken eind februari hun opwachting in Brussel.

Daarnaast zullen honderden standhouders hun gadgets, games, strips of T-shirts van de series en films te koop aanbieden. De bezoekers zullen eveneens kunnen deelnemen aan workshops met drones of lichtsabels in de zogenaamde "Jedi Academy".

Comic Con staat ook gelijk aan cosplay. Comicfans die de beurs bezoeken in levensechte kostuums maken kans op een prijs van 1.000 euro. De presentaties op de beurs zullen gebeuren door de Belgische komiek en zanger Alex Agnew en de Britse komiek Matthew Highton.