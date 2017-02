Het applaus in het Berliner Palast kwam na afloop van de vertoning van de film maar moeizaam op gang. Het was de bedoeling dat Herman Koch tot dinsdag in Berlijn zou blijven om de film te promoten, maar na de vertoning trok Koch zich terug in zijn hotelkamer en hij nam vanochtend meteen de trein naar huis.

De afterparty liet Koch ook voor wat het was. "Zo'n feestje was heel ongemakkelijk geworden. Wat had ik moeten doen, iedereen de hand schudden en zeggen dat ik de film waardeloos vond?", aldus Koch.

"The dinner" is de derde filmadaptatie van de wereldwijde bestseller "Het diner". Eerder werden al een Nederlandse en een Italiaanse filmversie van het boek gemaakt. De roman ging al meer dan 500.000 keer over de toonbank.