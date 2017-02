De romantische film "Dirty dancing" met Patrick Swayze en Jennifer Grey was eind de jaren 80 een grote hit in de bioscoop. De schrijfster van de film, Eleanor Bergstein, is nu van plan om een sequel te schrijven.

"De thematiek uit de film is opnieuw brandend actueel na de verkiezing van Donald Trump. Baby is een vrouw die voor haar rechten opkomt. Als ze vandaag zou leven, zou ze mee protesteren in de vrouwenmarsen en Black Lives Matter steunen", zegt Bergstein.

De schrijfster baseerde zich op haar eigen jeugdherinneringen voor het scenario van "Dirty dancing". De film speelt zich af in 1963 en vertelt het verhaal van de jonge tiener Frances "Baby" Houseman die valt voor de charmes van haar dansinstructeur Johnny Castle tijdens een vakantie in het resort Catskill Mountains.

"Dirty dancing" was een groot succes aan de kassa en won een Oscar voor beste origineel nummer met "(I've had) The time of my life" van Bill Medley en Jennifer Warnes. In 2004 verscheen er een prequel van de film onder de titel "Dirty dancing: Havana nights".

Het Amerikaanse productiehuis Lionsgate werkt momenteel aan een televisieremake van de film met onder anderen Nicole Scherzinger en Abigail Breslin in de cast.