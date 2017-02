De Amerikaanse regisseur Matt Reeves neemt de regie van "The Batman" over van Ben Affleck. Ben Affleck kondigde twee weken geleden aan dat hij het te druk heeft met de productie en de hoofdrol in de film en afziet van de regie.

Matt Reeves maakte samen met zijn jeugdvriend J.J. Abrams de televisieserie "Felicity". Hij regisseerde onder meer de films "Cloverfield", "Let me in" en "Dawn of the planet of the apes".

De opnames van "The Batman" gaan in het voorjaar van start. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscoop zal verschijnen.