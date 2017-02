De nummers voor de Oscar voor beste origineel nummer zullen tijdens het Oscargala op 26 februari gezongen worden door Justin Timberlake, John Legend, Sting en Lin-Manuel Miranda.

Lin-Manuel Miranda is wellicht de minst bekende naam in het rijtje. Miranda is de auteur en componist van de succesvolle musical "Hamilton". De film is gebaseerd op het levensverhaal van de Amerikaanse politicus Alexander Hamilton. Hij zal het nummer "How far I'll go" zingen uit de Disneyfilm "Moana".

John Legend zingt "Audition" en "City of stars" uit "La la land" en Justin Timberlake neemt "Can't stop the feeling" uit de animatiefilm "Trolls" voor zijn rekening. Sting zal zijn nummer "The empty chair" brengen. Dat nummer staat op de soundtrack van "Jim".