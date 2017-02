Auteur: Ward Verrijcken, Stefan Mertes, Ludwig De Wolf

Ward Verrijcken, Stefan Mertes, Ludwig De Wolf Onze filmreporter Ward Verrijcken licht drie opmerkelijke films uit het nieuwe aanbod van deze week. "Het is onbegrijpelijk dat Martin Scorsese een kwart eeuw nodig heeft gehad om de financiering van het meesterwerk "Silence" rond te krijgen. Het resultaat is indrukwekkend. De Libanese film "Tramontane" is een inspirerende film over de zoektocht van een blinde man naar zijn herkomst en "A cure for wellness" is gefundenes Fressen voor de fans van softhorror popcornplezier."