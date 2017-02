De overval op het ondergrondse kluizencomplex, in het centrum van de Londense juwelen- en diamanthandel, was groot nieuws in april 2015. Doordat het gebouw door het samenvallen van Pasen met het Joodse feest Pesach gesloten was, kwam de roof pas enkele dagen later aan het licht.

Omdat bovendien niet elke huurder even happig was om de precieze inhoud van zijn kluis prijs te geven, was het oorspronkelijk ook niet duidelijk hoeveel de buit precies bedroeg. Officieel luidt het dat er bij de roof voor zeker 25 miljoen pond (ruim 29 miljoen euro) aan geld, juwelen en goudstaven is buitgemaakt. Waarschijnlijk gaat het in werkelijkheid om een veelvoud daarvan. Vast staat wel dat de roof één van de grootste is in de Britse geschiedenis.