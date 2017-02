Nadat Nicholson in 2010 van het scherm was verdwenen, gonsde het van de gezondheidsgeruchten over de acteur met drie Oscars en zes Golden Globes die meespeelde in mythische films als "Easy rider", "One flew over the cuckoo’s nest" en "The shining".

“Zo zou hij moeite met zijn geheugen hebben gehad”, zegt VRT-filmreporter Ward Verrijcken in "De wereld vandaag" op Radio 1. “Hij zou niet meer in staat zijn geweest om teksten te onthouden. De geruchten over zijn gezondheid bleken gewoon roddels”.

Nicholson verdween uit het publieke leven en schuwde de publiciteit. In een zeldzaam interview gaf hij aan dat hij zijn dagen vulde met lang slapen, genieten van zijn kunstcollectie en films kijken met vrienden.