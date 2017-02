Het is een van de sleutelscènes in "The wizard of Oz", de succesvolle musical uit 1939: Judy Garland die samen met een massa munchkins de yellow brick road afloopt.

Nu blijkt dat die opnames minder rooskleurig verliepen dan het resultaat doet vermoeden. Dat schrijft Sid Luft in zijn boek "Judy and I: My life with Judy Garland" dat binnenkort postuum verschijnt. Hij was de derde echtgenoot van Garland die op het moment van de opnames amper 17 was.

Volgens Luft konden verschillende acteurs die de munchkins vertolkten hun handen niet thuishouden. "Ze maakten Judy het leven zuur door met hun handen onder haar rok te grijpen", schrijft hij volgens The Guardian. "Het waren mannen van 40 of ouder. Ze dachten dat ze met alles konden wegkomen omdat ze zo klein waren."