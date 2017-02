Aziatisch-Amerikaanse acteurs reageerden vorig jaar fel, omdat ze vonden dat de vrouwelijke hoofdrol "witgewassen" werd. "Ik heb helemaal niets tegen Johansson, ik ben een grote fan, maar ik heb alles tegen het witwassen van een Aziatische hoofdrol", zei Ming Na-Wen ("Angels of S.H.I.E.L.D.") toen. Een jaar eerder hadden fans van de film ook al een petitie tegen Johansson opgestart. De controverse rond Johansson volgde op een lange reeks van incidenten waarin blanke acteurs gecast waren om Aziatische personages te spelen, onder meer in "The last airbender" en "Doctor Strange".

In het maart-nummer van Marie Claire reageert Johansson nu voor het eerst, hoewel ze voorzichtig blijft. "Ik zou nooit doen alsof ik een personage van een andere bevolkingsgroep speel", zegt Johansson. "Diversiteit is erg belangrijk in Hollywood en ik zou nooit een personage willen spelen dat aanstootgevend is." Johansson beklemtoont dat het uitzonderlijk is om in een franchise te zitten waarin een vrouw de hoofdrol speelt. "Natuurlijk voel ik de enorme druk hiervan, het gewicht van dit verhaal rust op mijn schouders."

Uit een studie die vorig jaar gepubliceerd werd, blijkt dat de kritiek op het gebrek aan diversiteit in Hollywood terecht is. Researchers van the University of Southern California screenden meer dan 21.000 personages en medewerkers achter de schermen in meer dan 400 films en tv-shows, die uitkwamen tussen september 2014 en augustus 2015. Volgens de studie kwam slechts 28% van de personages uit niet-blanke bevolkingsgroepen.

Johansson deed vorig jaar de kassa in Hollywood het hardst rinkelen. Ze was toen te zien in "Captain America: civil war" en "Hail Caesar!".