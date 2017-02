Timothee Chalamet is bekend van de televisieserie "Homeland" en acteerde ook in de films "Interstellar" en "Call me by your name".

Felix van Groeningen laat zich in de VS ook omringen door zijn Belgische collega's waarmee hij zijn Belgische films maakte. Ruben Impens is de director of photography en Nico Leunen zal "Beautiful boy" monteren.