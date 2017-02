De grote blockbuster van deze week is zonder enige twijfel “The Lego Batman movie”. Dat is het vervolg op “The Lego movie”, een heel succesvolle animatiefilm van enkele jaren geleden. In die film was het zwaarmoedige Batmanfiguurtje de grote publiekslieveling. Aan hem is de hele sequel gewijd.

Batman is in deze film een ijdel, maar ook heel eenzaam mannetje. Wanneer Gotham City overspoeld wordt door slechteriken, aangevoerd door The Joker, moet Batman voor het eerst in zijn leven samenwerken met anderen.

Daarbij is onder anderen een heel grappig Robinfiguurtje, een weesjongetje dat heel erg naar Batman opkijkt. Ikzelf vond deze animatiefilm nogal overbevolkt en hysterisch, maar ik heb drie petekinderen meegenomen naar de première en die waren helemaal in de wolken. "The Lego Batman movie" wordt geheid een heel populaire gezinsuitstap.