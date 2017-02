De Académie Paul Delvaux, die de Magritte du Cinéma organiseert, kende ook een speciale prijs toe aan André Dussollier. De 70-jarige Fransman won tijdens zijn ruim 40-jarige carrière drie keer een César en één Molière voor zijn theaterwerk. Hij werkte samen met grote namen als François Truffaut, Alain Resnais, Jacques Doillon en Claude Lelouch.

De filmografie van de man is dan zeer lang: hij speelde mee in onder meer "Trois hommes et un couffin" van Coline Serreau (1985), "Tanguy" d'Étienne Chatiliez (2001), "36 Quai des Orfèvres" d'Olivier Marchal (2004) en "Ne le dis à personne" van Guillaume Canet (2006).

Dussollier, die eveneens de voice-overstem insprak voor "Amélie Poulain" en momenteel te zien is in "Chez nous" van Lucas Belvaux werd onthaald op een staande ovatie. Dussollier vertolkt in "Chez nous" dat zich afspeelt in Noord-Frankrijk een arts die een verpleegster rekruteert om om de lijst van de een extreemrechtse partij te staan. De film bevat nogal wat verwijzingen naar Front National, zeer tegen overigens de zin van die partij.

De speech van Dussollier was dan ook niet gespeend van enig sarcasme. "Lucas Belvaux is erin geslaagd om een politieke partij in gevaar te brengen die bovenaan staat in alle peilingen. Ik vraag me af of ik niet verplicht zal zijn om hier politiek asiel aan te vragen", zei hij spottend.