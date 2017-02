De 83-jarige Polanski gooide eind januari de handdoek in de ring als juryvoorzitter van de Césars. De aanleiding was de aanhoudende ophef over zijn benoeming vanwege vrouwenorganisaties. Die vonden het niet kunnen dat een verdachte van verkrachting het festival zou voorzitten.

Polanski riskeert in de VS nog steeds vervolging in een ruim 40 jaar oude zedenzaak over de aanranding van een 13-jarig meisje. Een onlinepetitie die pleitte voor een boycot van de uitreikingsceremonie telde in een mum van tijd tienduizenden handtekeningen.

Na het terugtreden van Polanski was er aanvankelijk enige onduidelijkheid of er nu al dan niet een opvolger zou worden aangeduid. De voorzitter van de Academie van de Césars smoorde vandaag elke mogelijke hoop daarover in de kiem.

"De raad van de Academie van de Césars heeft besloten dat er geen voorzitter zal zijn. Wij aanvaarden de gevolgen van het tumult dat u heeft gezien", aldus Alain Terzian tijdens het diner voor de 177 genomineerden. Het 42e gala van de Césars vindt plaats op 24 februari in Parijs.