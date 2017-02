De film "King of the Belgians" is op het Filmfestival van Rotterdam gelauwerd met de KNF Award, de prijs van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten.

De KNF Award wordt sinds vorig jaar toegekend aan een Nederlandse film of coproductie die op het Filmfestival van Rotterdam zijn première heeft. Het is de eerste keer dat de onderscheiding naar een Vlaamse film gaat.

"King of the Belgians" is de vierde film van het regisseursduo Peter Brosens en Jessica Woodworth. De film vertelt het verhaal van de Belgische koning die tijdens een buitenlandse reis naar Turkije te horen krijgt dat zijn land gesplitst wordt. Omdat er niet anders opzit, onderneemt hij een lange reis door de Balkan om naar België terug te keren.

"King of the Belgians" zal in mei in Nederland uitgebracht worden in de bioscopen. De film werd eind vorig jaar al uitgebracht in België.