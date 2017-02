"Francis and the godfather." Zo heet de film die HBO over de making-of van de "Godfather"-trilogie plant. Het scenario is van de hand van Andrew Farotte. Volgens Variety bevat de film scènes van onder meer de casting van Al Pacino en Marlon Brando en van overleg met de echte maffia van New York.

Wie de acteurs uit de trilogie zal spelen, is niet duidelijk. Naast Pacino en Brando hadden onder anderen Diane Keaton, James Caan, Robert Duvall, Talia Shire, Robert de Niro en John Cazale en rol in de films.

De eerste "Godfather"-film dateert van 1972, de tweede in 1974. Het sluitstuk volgde zestien jaar later in 1990. Francis Ford Coppola was telkens de regisseur.