Manneken Pis heeft al bijna 1.000 kostuums

Meestal is hij naakt, maar bij speciale gelegenheden krijgt het Brusselse ketje een passende outfit. Dat is al sinds de 18e eeuw zo, en nu is zijn garderobe voldoende uitgebreid om een nieuw museum in Brussel te vullen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Manneken Pis heeft al bijna 1.000 kostuums

Meestal is hij naakt, maar bij speciale gelegenheden krijgt het Brusselse ketje een passende outfit. Dat is al sinds de 18e eeuw zo, en nu is zijn garderobe voldoende uitgebreid om een nieuw museum in Brussel te vullen.