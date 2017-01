"Het is duidelijk geworden dat ik niet allebei de opdrachten naar behoren kan invullen", zegt Affleck vandaag in een verklaring. "Er zijn bepaalde rollen die een speciale plaats innemen in het hart van miljoenen mensen. Zo'n rol spelen vraagt concentratie, passie en mijn best mogelijke vertolking."

Affleck en filmstudio Warner Bros - die "volledig achter de beslissing staat" - gaan nu op zoek naar een nieuwe regisseur. Affleck werkt intussen wel voort aan het script voor de nieuwe film. In een interview eind vorig jaar zei hij over die opdracht dat het voelde als "springen uit een vliegtuig, heel erg spannend".

De 44-jarige Affleck die vorige zomer debuteerde als Batman in "Batman v. Superman: Dawn of justice" heeft een druk jaar achter de rug. Hij speelde de hoofdrol in "The accountant" en schreef het scenario voor het kostuumdrama "Live by night", dat hij eveneens regisseerde en waarin hij ook de hoofdrol speelde. Afgelopen herfst had hij een glimprol als Batman in "Suicide squad".

De eerstvolgende Batmanfilm, "Justice league", komt uit op 17 november. De op zich staande film, die gepland was voor 2018, heeft nog geen officiële titel of releasedatum.