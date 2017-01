Beste acteur werd Denzel Washington voor zijn rol in "Fences", en ook medespeelster Viola Davis viel in de prijzen. Zij mocht het beeldje voor beste vrouwelijke bijrol in ontvangst nemen. Voor haar rol in "La La Land" viel Emma Stone, na de Golden Globes, opnieuw in de prijzen (beste actrice). Tenslotte werd ook Mahershala Ali voor zijn vertolking in "Moonlight" met een beeldje beloond (beste mannelijke bijrol).

De awards zijn opgedeeld in prijzen voor televisie en film. "Orange is the new black" mocht voor het derde jaar op rij de prijs voor beste komische tv-serie op zijn naam schrijven. "Stranger things" werd dan weer verkozen tot beste dramaserie boven onder meer "The crown", "Downton Abbey" en "Game of thrones".

"The crown" mocht wel de prijs voor beste mannelijke én vrouwelijk acteur in een dramaserie in ontvangst nemen. De beeldjes waren respectievelijk voor John Lithgow en Claire Foy.

Een volledige lijst met alle winnaars en genomineerden vindt u hier.