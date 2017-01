Ashgar Farhadi heeft nu aangekondigd dat hij net als hoofdrolspeelster Taraneh Alidoosti niet naar de VS zal reizen om het Oscargala bij te wonen op 26 februari.

"Ik kondig met spijt in het hart aan dat ik beslist heb om het gala van de Academy Awards niet bij te wonen. Het is niet zeker of ik het gala kan bijwonen en ik vind het niet aanvaardbaar dat er voor mij een uitzondering zou gemaakt worden", aldus Farhadi.

Volgens Farhadi wakkert de presidentiële verordening van Donald Trump de verdeeldheid in de wereld alleen maar aan. "Ik veroordeel met klem het inreisverbod van de VS voor inwoners van het Midden-Oosten", aldus Farhadi. De regisseur won in 2012 de Oscar voor beste niet-Engelstalige film met "A separation".

"The salesman" van Asghar Farhadi vertelt het verhaal van een acteurskoppel wiens relatie in zwaar weer terechtkomt op het ogenblik dat ze "Death of a salesman" van Arthur Miller opvoeren.