Morgen komt voor het eerst een nieuw opgerichte goedkeuringscommissie samen, die Indiase films op anti-Pakistaanse propaganda moet controleren, vooraleer ze in Pakistan mogen worden vertoond.

Nasar Khan van het productiehuis Hum Films, dat Indiase films importeert, is blij met de opheffing van het verbod. Het bedrijf heeft een overeenkomstige vergunning voor de Indiase film "Kaabil" aangevraagd en hoopt dat die maandag wordt toegekend, aldus Khan.

Het vertoningsverbod was in oktober van kracht gegaan na incidenten tussen beide landen aan de gezamenlijke grens. Extremisten hadden in september in een gebied in Kasjmir een Indiase militaire post aangevallen en 18 mensen gedood. India zei dat de aanvallers afkomstig waren uit Pakistan, wat het land in alle toonaarden ontkende.