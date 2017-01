"La La Land" heeft de Producers Guild Award voor beste film in de wacht gesleept. De Amerikaanse filmproducenten verkiezen de hedendaagse musical boven "Arrival", "Deadpool", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or high water", "Hidden figures", "Lion", "Manchester by the sa" en "Moonlight".

Vorig jaar won "The big short" de Producers Guild Award voor beste film. De Oscar ging naar "Spotlight". De acht jaren daarvoor was de laureaat van de Producers Guild Award voor beste film ook de laureaat van de Oscar voor beste film.

Andere winnaars op het gala van de Producers Guild Awards zijn "Zootopia" (beste animatiefilm), "O.J.: Made in America" (beste documentaire), "Stranger things" (beste tv-drama) en "Atlanta" (tv-komedie).