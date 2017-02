En we blijven in de sixties in de USA met “Jackie”. Dat is een film over de betreurde Jackie Kennedy in de dagen vlak voor en na de moord op haar echtgenoot, de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1963.

Geweldig gecast is deze film, want de hoofdrol is voor Nathalie Portman. Ze lijkt heel erg op Jackie Kennedy en ze is altijd in close-up heel sterk aan het acteren.

Omdat het een vrouw is die aan de ene kant heel erg uit staatsbelang handelde tijdens de organisatie van die begrafenis, maar ook een vrouw die goed genoeg besefte dat ze eigenlijk handelde vanuit haar ijdelheid.