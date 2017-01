Britse acteur John Hurt ("The Elephant Man") overleden

Acteur John Hurt is vrijdag op 77-jarige leeftijd overleden. De Brit werd bekend met zijn rollen in klassiekers als "Midnight Express", "Alien" en "The Elephant Man". Daarin speelde hij een zwaar misvormde man die vecht voor zijn waardigheid.

