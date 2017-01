De maker van de Britse televisieserie "Downton Abbey" werkt aan een filmadaptatie van de serie. Maar het is nog niet helemaal zeker dat die er zal komen. Het is nog niet duidelijk of de hele cast van de tv-reeks zich kan vrijmaken.

In het interview met de krant Evening Standard, tijdens de première van Fellowes' nieuwe musical "The wind in the willows", liet de 67-jarige filmmaker, acteur en schrijver geen andere details los over het project.

Naar de allerlaatste aflevering van het populaire kostuumdrama "Downton Abbey", in het Verenigd koninkrijk uitgezonden door ITV, keken bijna zeven miljoen Britten. In Vlaanderen werd de reeks uitgezonden door de VRT.