Ze had enkele opmerkelijke wensen over haar dood: Carrie Fisher, de Amerikaanse actrice die eind vorig jaar overleed. Eerder raakte al bekend dat ze de gevleugelde woorden "Ze verdronk bij maanlicht, door haar eigen beha gewurgd" in haar overlijdensbericht wou. Nu blijkt dat ze ook een opvallend verzoek voor Harrison Ford had.

In een radio-interview met Jimmy McInerney en Jason Swank liet ze in april 2010 optekenen dat ze wou dat haar tegenspeler in de "Star wars"-films voor haar zingt tijdens het traditionele dodenoverzicht bij de Oscars. "Ik vroeg hem ooit op een feestje of hij voor me wou zingen tijdens het dodenoverzicht", zei ze. "Het is gewoon iets dat ik graag wil."

De actrice wist ook precies welk nummer hij moet zingen: "Melancholy wookiee". Op de vraag of ze Ford ooit al had horen zingen, antwoordde ze beslist: "Nee, en ik denk niet dat we veel missen."