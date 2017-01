Mike Connors, wiens echte naam Krekor Ohanian, werd in 1925 in Fresno, Californië geboren uit Armeense ouders. Hij diende tijdens de Tweede Wereldoorlog in de luchtmacht en was tijdens zijn universiteitsjaren een begenadigd basketbalspeler.

Met zijn goeie looks koos hij echter al snel voor een carrière in Hollywood, eerst nog onder de naam Touch Connors - "Touch" was zijn bijnaam op het basketbalveld - die hij later veranderde naar Michael en uiteindelijk Mike Connors.

In 1952 debuteerde hij op het witte doek in "Sudden Fear", samen met Joan Crawford. Daarna volgden nog "Island in the sky," ''The ten commandments," en de remake van "Stagecoach."

Na "Mannix" kreeg Connors nog hoofdrollen in de kortlopende reeksen "Tightrope!" en "Today's FBI". Later speelde hij nog gastrollen, onder meer in "Two and a half men".