Agent Peter Van den Begin wordt politicus in film "Dode hoek"

De Brusselse regisseur Nabil Ben Yadir heeft na twee films in het Frans zijn eerste Nederlandstalige langspeelfilm uit. "Dode Hoek" speelt zich af in Antwerpen én Charleroi. De hoofdrol is weggelegd voor de hardst werkende man in de Belgische cinema, Peter Van Den Begin.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Agent Peter Van den Begin wordt politicus in film "Dode hoek"

De Brusselse regisseur Nabil Ben Yadir heeft na twee films in het Frans zijn eerste Nederlandstalige langspeelfilm uit. "Dode Hoek" speelt zich af in Antwerpen én Charleroi. De hoofdrol is weggelegd voor de hardst werkende man in de Belgische cinema, Peter Van Den Begin.