"La fille inconnue", over een jonge, vrouwelijke huisarts die uit schuldgevoel op zoek gaat de identiteit van een dood meisje dat vergeefs bij haar kabinet had aangeklopt, is genomineerd in de categorie beste buitenlandse film. De film, die eerder in Cannes naast de hoofdprijs greep, moet het opnemen tegen o.m. "Toni Erdmann" en "Manchester by the sea".

"Elle", de Frans-Duitse film van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven - gesponsord door Proximus - was de Franse inzending voor de Oscar voor beste buitenlandse film, maar haalde de shortlist uiteindelijk niet. De thriller, met Isabelle Huppert in de hoofdrol, is nu wel een van de grote kanshebbers voor beste Franse film.

Opvallend ook is de nominatie voor Lilly Rose Depp, de 17-jarige dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, voor beste vrouwelijke nieuwkomer voor haar rol in "Planetarium" van Rebecca Zlotowski.

De Académie des Arts et Techniques du Cinéma maakte de nominaties naar goede gewoonte bekend in de Parijse bistro Fouquet's. Alain Terzian, de voorzitter van de Academie, verwees kort nog even naar de heisa rond de Pools-Franse regisseur Roman Polanski die gisteren afzag van het voorzitterschap van het Gala van de Césars. "Hij heeft die beslissing geheel alleen genomen", aldus Terzian. De 42e editie van de Césars vindt plaats op 24 februari in Parijs.