Sciencefictionprent "Arrival" is genomineerd in 8 categorieën, onder meer beste film en beste regie. Hoofdrolspeelster Amy Adams grijpt deze keer wel naast een nominatie als beste actrice. Eveneens 8 nominaties zijn er voor "Moonlight", een sociaal drama over een zwarte jongen die opgroeit in een achtergestelde buurt in Miami.

In de categorie beste actrice maakt Meryl Streep opnieuw kans op een beeldje. Het is intussen haar 20e nominatie als actrice, voor acteurs en actrices is dat een absoluut record. Streep kan haar vierde Oscar winnen, maar wordt met haar vertolking in "Florence Foster Jenkins" deze keer wel beschouwd als een outsider.

De Hollywoodlegende werd onlangs nog bekroond op de Golden Globes en maakte toen van de gelegenheid gebruik om scherp uit te halen naar de nieuwe president Donald Trump. Ze neemt het onder meer op tegen Emma Stone ("La La Land"), de Franse actrice Isabelle Huppert (voor "Elle" van regisseur Paul Verhoeven) en Natalie Portman (voor haar rol als Jackie Kennedy in "Jackie")

Lees verder onder de foto: Meryl Streep tijdens haar toespraak op de Golden Globes.