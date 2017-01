Op zondag 24 februari wordt in de zaal Pleyel in Parijs de 42e editie van het gala van de César du cinéma gehouden. De awardshow is de Franse tegenhanger van de Oscars.

Vorige woensdag maakte de organisatie van de Césars bekend dat de 83-jarige Roman Polanski de jury van het event dit jaar zal voorzitten. Daarop barstte een storm van kritiek los, omdat Polanski eind de jaren 70 een minderjarig meisje in de VS zou hebben verkracht.

Onder anderen minister van Vrouwenrechter Laurence Rossignol en verschillende organisaties voor vrouwenrechten reageerden ontzet op de aanstelling van Polanski.

De kritiek is de Frans-Poolse regisseur ter ore gekomen en daarop heeft de cineast zich "diep bedroefd" terug te trekken. "Roman Polanski reageert diep bedroefd op de controverse en hij en zijn familie zijn diep geraakt door het incident. Hij heeft beslist om niet meer in te gaan op de uitnodiging", meldt de advocaat van Roman Polanski.

Roman Polanski is bekend van films als "Rosemary's baby", "Chinatown", "Tess", "The ninth gate" en "The pianist". De VS vragen tot op de dag van vandaag om de uitlevering van de regisseur voor de vermeende verkrachting van een minderjarig meisje in 1977.