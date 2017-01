De musical "La La Land" van Damien Chazalle met Ryan Gosling en Emma Stone is de gedoodverfde favoriet. Begin dit jaar was de film goed voor de winst van het recordaantal van zeven Golden Globes. Onze filmreporter Ward Verrijcken vond dat meer dan terecht.

"Daar valt inderdaad weinig op af te dingen. "La La Land" is een heerlijke film, even sprankelend als ontroerend. Een musical die zelfs in de smaak zal vallen bij mensen die beweren niet van musicals te houden", schreef Verrijcken toen.

De grote vraag voor vanmiddag is of de film het recordaantal van 14 nominaties van "Titanic" en "All about Eve" kan evenaren. "Mary Poppins" is de meest genomineerde musical ooit voor de Oscars met 13 nominaties.