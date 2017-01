De Golden Raspberry Awards, beter gekend als de Razzies, worden elk jaar daags voor het Oscar-evenement uitgereikt.

"Zoolander 2" leidt de lijst, met onder meer een nominatie voor slechtste film en slechtste sequel. Hoofdrolspeler Ben Stiller heeft de eer om genomineerd te zijn als slechtste acteur, slechtste regisseur en lid van slechtste acteursduo (met Owen Wilson).

"Batman vs Superman: dawn of justice" zit "Zoolander 2" op de hielen met acht nominaties, onder meer voor slechtste film en slechtste acteurs (Ben Affleck en Henry Cavill).

Andere genomineerden zijn onder meer Robert De Niro voor zijn rol in "Dirty grandpa", Julia Roberts voor "Mother's day" en Nicolas Cage voor "Snowden".

De "Razzies" zijn in 1980 door de cineast John Wilson als tegenhanger van de gerenommeerde Oscars in het leven geroepen. De genomineerden blijven normaal gezien ver weg van de prijsuitreiking, maar onder meer Halle Berry in 2005 en Sandra Bullock in 2010 kwamen hun prijs voor slechtste actrice (voor respectievelijk "Catwoman" en "All about Steve") persoonlijk ophalen.

De winnaars worden op 25 februari bekendgemaakt.