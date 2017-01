"We hebben de grootste fans van alle sterrenstelsels", staat te lezen op de website van "Star wars". "Omdat we hen appreciëren willen we hen als eersten laten weten dat het volgende hoofdstuk in de saga "The last jedi" zal heten."

"The last jedi" is al de 8e film in de franchise en de 2e van de zogenoemde sequel-trilogie. De regie is in handen van Rian Johnson. De film komt in december in de zalen.

Het is waarschijnlijk de laatste keer dat wijlen Carrie Fisher in de franchise opduikt. Zij overleed eind vorig jaar, enkele maanden na het einde van de opnames.