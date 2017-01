De Canadese zangeres is al vertrouwd met de film. In de originele animatiefilm uit 1991 was zij het die samen met Peabo Bryson instond voor "Beauty and the beast", de titelsong van de film. Het werd een hit en bovendien bekroond met een Grammy.

Voor de nieuwe liveactionversie heeft ze een nieuw nummer gemaakt, zo kondigde ze vanavond aan. Het gaat om "How does a moment last forever", een emotionele ballade over de kostbare momenten in het leven.