Polanski kreeg in 1980 voor "Tess" de César voor beste film en opnieuw in 2003 voor "The pianist". Als regisseur ontving hij het beeldje maar liefst 4 keer en dat is een record: voor "Tess", "The ghost writer", "La vénus à la fourrure" en "The pianist". In totaal pakte Polanski uiteindelijk 8 beeldjes.

De keuze voor de regisseur is opvallend, want hij is een omstreden figuur. Sinds 2014 vraagt de Amerikaanse justitie om zijn uitlevering nadat hij beschuldigd werd van verkrachting van een minderjarige in 1977. In dat jaar zat hij even in de gevangenis voor hij op borg vrijkwam. Hij vluchtte in februari 1978 naar Frankrijk.

Sindsdien is de regisseur voortvluchtig in de VS en mijdt hij zijn vaderland. Eind vorig jaar besliste het Poolse hooggerechtshof om hem niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. Polanski reageerde toen opgelucht.

De nominaties voor de Césars worden op 25 januari bekendgemaakt. Vorig jaar werd "Fatima" uitgeroepen tot beste film.