Kardashian zal, samen met haar halfzus Kendall Jenner, te zien zijn in scènes tijdens een event in het Metropolitan Museum of Art (Met). Het scenario vermeldt ook een juwelendiefstal in het museum wat meteen pijnlijke herinneringen naar boven kan brengen voor Kardashian.

Zij werd begin oktober overvallen in haar appartement in Parijs. In nauwelijks zes minuten tijd maakten de overvallers haar voor 10 miljoen euro aan juwelen afhandig.

Onder anderen Rihanna, Sandra Bullock, Anne Hathaway en Cate Blanchett maken deel uit van de sterrencast. "Ocean's eight" komt in juni van volgend jaar in de zalen uit.