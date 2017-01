Dansende olifanten nekken "beste show op aarde"

Het Ringling Bros. circus houdt er na meer dan 100 jaar mee op. De te hoge productiekosten en de teruglopende kaartverkoop gaven de doodsteek voor "The greatest show on earth". Om op een hoogtepunt te eindigen, zal het circus nog rondtoeren in de VS met dertig shows tussen nu en mei.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

