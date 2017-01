Vorig jaar was er veel kritiek op de "te witte Oscars", maar ook het debat over te weinig interessante rollen voor vrouwen gaat al een hele tijd mee. Uit een onderzoek van de universiteit van Los Angeles bleek vorig jaar nog dat vrouwen vandaag niet méér, maar zelfs juist minder sterk vertegenwoordigd zijn in de filmindustrie. Eens actrices de 35 gepasseerd zijn, zien ze het aantal rollen kelderen.

"Het wordt tijd voor verandering", zegt Reese Witherspoon. "Niet alleen in lowbudgetfilms, ook in grote producties moeten we vrouwen zien zoals ze echt zijn. Partnergeweld, seksuele agressie, het moederschap, liefdesgeschiedenissen, ontrouw of echtscheidingen: ze moeten allemaal aan bod komen. Ik ben het beu om al die vrouwen met ongelooflijk veel talent opgevoerd te zien in de ondankbare rol van de echtgenote of het liefje."

"Het syndroom van de Smurfin", zo noemt Reese Witherspoon het fenomeen dat ze maar al te goed zegt te kennen. Dat van de enige vrouw op een set die voor de rest bevolkt wordt door mannen.

Zelf heeft ze momenteel nochtans niet te klagen. Witherspoon is een van de hoofdrolspeelsters in "Little big lies". Zij en vijf andere actrices, onder wie Nicole Kidman, spelen een groep van moeders van schoolkinderen die te maken krijgen met een moord. "Little big lies" is weliswaar geen Hollywoodfilm, maar een tv-reeks op HBO. Witherspoon is zelf een van de producers van de serie.