Johnny Depp moet Amber Heard 7 miljoen dollar ofte 6,6 miljoen euro betalen, die zij aan goede doelen zal schenken. Dat waren ze eigenlijk in augustus al overeengekomen, maar toch kwam er nog een kink in de kabel. Depp had het geld namelijk zelf rechtstreeks aan de goede doelen willen schenken, maar dat had hem een belastingvoordeel opgeleverd, en daar was Heard het niet mee eens.

De hondjes van het gewezen echtpaar, Pistol en Boo, zijn toegewezen aan Amber Heard. Volgens haar advocaten is de actrice zeer blij dat alles achter de rug is. "Dit is een grote dag voor mijn cliënt. Al wat ze wilde, was gescheiden zijn, en dat is ze nu."