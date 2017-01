Carrie Fisher werd beroemd door haar rol als prinses Leia in de originele Star Wars-trilogie (1977-1983). In 2015 nam ze haar rol opnieuw op voor "Star Wars: the force awakens". Ze rondde onlangs de opnames af van "Star Wars: Episode VIII", die dit jaar in de filmzalen verschijnt.

Fisher zou normaal gezien een nog grotere rol krijgen in "Star Wars: Episode IX", die in 2019 moet uitkomen. De makers zijn nog steeds bezig aan het script en bekeken de afgelopen weken hoe ze kunnen omgaan met de dood van Carrie Fisher.

Maar nu staat hun beslissing dus vast: "Star Wars: Episode VIII" zal de laatste film zijn waarin Fisher te zien is. "Carrie Fisher was en is een deel van de Lucasfilm-familie. Ze was onze prinses, onze generaal en nog belangrijker: onze vriendin. We hebben nog steeds pijn van haar verlies. We koesteren haar erfenis als prinses Leia en zullen er altijd naar streven om alles wat ze aan "Star Wars" gegeven heeft, te koesteren."