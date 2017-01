William Blatty werd in 1973 als filmmaker gelauwerd met de Oscar voor het beste niet-oorspronkelijke script (gebaseerd op zijn eigen roman "The exorcist"). In 1990 schreef en regisseerde Blatty zelf de tweede sequel van "The exorcist", "The exorcist III". De reeks omvat uiteindelijk een belangrijke film, drie sequels en een prequel.

Niet toevallig had de in 1928 in New York geboren Blatty een zeer katholiek-gelovige moeder. Die speelde een belangrijke rol in Blatty's jeugd, temeer daar zijn vader het gezin verliet toen Blatty nog maar drie was.

Pas in de jaren 60 ging Blatty, na jobs als stofzuigerverkoper, chauffeur van bierwagens en luchtmachtpiloot en ondanks een diploma in de Engelse literatuur, aan het schrijven. Opmerkelijk genoeg schreef Blatty voor hij zich aan het bloedernstige exorcisme waagde vooral komische romans.

De grappige kant van Blatty toonde zich onder andere in vermoedelijk de beste film van inspecteur Clouseau, "A shot in the dark". Van die film schreef hij het script.