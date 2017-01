Paleis 2 heeft het voorbije halve jaar 350.000 bezoekers over de vloer gekregen voor de grote Harry Potter Expo. De tentoonstelling kwam deze zomer naar Brussel. Eerder was de expo met decorstukken, kostuums en andere memorabilia uit de acht Potter-films te zien in Parijs, Tokio en Sydney.

"De expo lokte in Brussel meer bezoekers dan in Parijs. Het is een groot succes. We zijn bijzonder blij dat we dit soort expo in Brussel hebben kunnen opbouwen", meldt Philippe Close van Brussels Expo.

"De uitbouw van activiteiten voor gezinnen en het brede publiek in de marge van beurzen en salons is al een aantal jaren geleden ingezet. Het is een activiteit die nieuwe strategische impulsen geeft op lange termijn en daar worden Brussel en de Brusselaars beter van."

De eerste grote publiekstentoonstelling werd in 2011 georganiseerd. Toen lokte "Touthankhamon" ongeveer 300.000 bezoekers. Daarna waren ook de tentoonstellingen "Gateway to space" en "Titanic" een succes.