De broers zullen schrijven en regisseren. Joel en Ethan Coen zijn karig met commentaar, maar hebben wel laten weten dat ze "heel enthousiast zijn om met Megan en Sue te werken", verwijzend naar executive producers Megan Ellison en Sue Naegle.

"The ballad of Buster Scruggs" wordt een minireeks, maar volgens The Hollywood Reporter zou Annapurna Television mogelijk ook mikken op de bioscoop.

Het wordt het eerste volwaardige tv-project van de Coen-broers. Hun film "Fargo" (1995) is wel herwerkt tot een tv-serie. De broers zijn bekend van films als "The Big Lebowski", "No country for old men" en "True grit".