"La La Land", met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrollen, kreeg al diverse filmprijzen en komt ook in aanmerking voor meerdere Oscars. De filmmusical verzilverde gisteren nog al haar zeven nominaties op de Golden Globes, een record. Twee andere films sleepten negen nominaties in de wacht. Het gaat hierbij om "Arrival" en "Nocturnal animals". De Harry Potter spin-off "Fantastic beasts and where to find them" maakt kans op vijf Bafta's, net als "I, Daniel Blake", "Lion" en "Hacksaw ridge".

Bij de actrices wordt het een strijd tussen Amy Adams ("Arrival"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"0), Emily Blunt ("The girl on the train"), Emma Stone ("La La Land") en Natalie Portman ("Jackie"). Bij de acteurs wordt er gekozen tussen Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Casey Affleck ("Manchester by the sea"), Jake Gyllenhaal ("Nocturnal animals") en Viggo Mortensen ("Captain Fantastic").

De Bafta's, kort voor British Academy of Film and Television Arts, behoren tot de belangrijkste filmprijzen ter wereld. Ze worden dit jaar, op 12 februari, voor de zeventigste keer uitgereikt. Twee weken later vindt het gala van de Oscars plaats.

De volledige lijst van genomineerden is terug te vinden op de website van de Bafta's.