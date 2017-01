Het Vlaams Audiovisueel Fonds zit verveeld met de zaak. In Dag Allemaal was De Hert behoorlijk scherp voor het VAF: hij begreep niet dat hij niet de nodige steun kreeg voor zijn ambitieuze project. Het VAF spreekt dat formeel tegen. "Voor de tv-reeks heeft De Hert van het Film Fonds in Vlaanderen - de voorganger van het VAF - in 2001 al 125.000 euro gekregen. Het filmproject "Hollywood aan de Schelde" is hier een spin-off van", aldus het VAF.

"Bedoeling is om met bijkomend materiaal een filmversie te maken. Voor de realisatie hiervan heeft het VAF De Hert in 2006 al 50.000 euro postproductiesteun toegekend. 80% daarvan - 40.000 euro - werd uitbetaald, deels in 2006 en deels in 2007. De film werd echter nooit opgeleverd en de contractuele afspraken werden niet nagekomen. Daarom werd de resterende 10.000 euro niet meer uitbetaald, al blijft dat bedrag voor hem gereserveerd als de film nog wordt afgewerkt", zegt Pierre Drouot, directeur-intendant van het VAF, in het Radio 1-programma "De wereld vandaag". "Rekening houdend met De Herts precaire situatie heeft het VAF het reeds gestorte bedrag trouwens nooit teruggevorderd."