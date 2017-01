Meryl Streep mocht de Lifetime Cecil B. DeMille award voor haar volledige oeuvre in ontvangst nemen uit handen van Viola Davis. Maar het was vooral haar woorden die blijven nazinderen.

"Er was één optreden vorig jaar dat mij verbijsterd heeft. Het zette zijn klauwen in mijn hart. Niet omdat het goed was, er was niets goeds aan. Het was het moment waarop de persoon die het meest gerespecteerde zitje in ons land zal bekleden, een mindervalide reporter imiteerde. Iemand waar hij in privileges en macht ver boven staat en iemand die niet kan terugslaan."

"Het brak mijn hart toen ik het zag. En ik krijg het nog steeds niet uit mijn hoofd want het gebeurde niet in een film. Het was het echte leven. Als een publiek figuur, iemand met macht dit instinct om te vernederen gaat volgen, dan sijpelt dat in ieders leven door. Het geeft anderen toestemming om hetzelfde te doen."

In het fragment (zie helemaal onderaan) drijft Donald Trump op een campagnebijeenkomst de spot met een journalist die aan een chronische spierziekte lijdt. Het incident zorgde voor heel wat ophef in de Verenigde Staten. Trump reageerde op de heisa door te beweren dat hij de man niet bewust belachelijk gemaakt heeft.