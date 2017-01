De Amerikaanse actrice Meryl Streep werd op het gala van de Golden Globes gevierd met de Lifetime Cecil B. DeMille award voor haar volledige oeuvre. Streep werd onthaald op een staande ovatie.

Streep is bekend van films als "Sophie's choice", "Kramer vs. Kramer", "The Iron Lady" en "Out of Africa". Ze mocht al drie Oscars op haar naam schrijven. Op deze Golden Globes was ze genomineerd voor beste actrice in een musical of komedie, de prijs die uiteindelijk naar Emma Stone ging. In haar speech haalde ze uit naar president-elect Donald Trump.

Bekijk hier het hele palmares van de 74e editie van de Golden Globes.