Nicole Kidman heeft in het interview met Event Magazine van Daily Mail openhartig gesproken over haar kinderwens. De 49-jarige actrice heeft al vier kinderen. Ze adopteerde er twee met haar ex Tom Cruise.

Met haar huidige echtgenoot Keith Urban heeft ze twee kinderen. Acht jaar geleden beviel ze van haar dochter Sunday Rose. In 2010 beviel een draagmoeder van hun tweede dochter Faith Margaret.

"Ik had nooit geloofd dat ik zelf een kind op de wereld kon zetten, maar toen ik 41 jaar oud was gebeurde het tegen alle verwachtingen in toch. Ik ben klaar voor een nieuwe baby", klinkt het openhartig.