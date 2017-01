De UCC-UFK had zeven stemrondes nodig om de beste film van het jaar te verkiezen. "Carol" haalde het uiteindelijk van "Paterson" van Jim Jarmusch, die momenteel nog in de bioscoop te zien is.

De andere drie genomineerde films waren: "Hell or high hater" van David Mackenzie, "Frantz" van François Ozon en "Truman" van Cesc Gay.

"Carol" is gebaseerd op de autobiografische roman "The price of salt" die de misdaadschrijfster Patricia Highsmith in 1952 publiceerde onder de pseudoniem Claire Morgan. Het is pas de zesde film van de Amerikaanse filmmaker Todd Haynes en hij vertelt het relaas van een verborgen lesbische relatie.

De twee hoofdactrices werden gelauwerd als beste actrice: Cate Blanchett met een Oscar en haar tegenspeelster Rooney Mara in Cannes. "Carol" werd begin vorig jaar in de Belgische zalen uitgebracht.

Onlangs nog de film ook door 15 Vlaamse filmcritici in het Vlaamse filmblad Filmmagie uitgeroepen tot de Beste Film van het voorbije jaar. Ook de twee hoofdactrices werden al gelauwerd: Cate Blanchett met een Oscar voor Beste Vrouwelijke Vertolking en haar tegenspeelster Rooney Mara in Cannes op het festival als Beste Actrice.

De UBFP/UPCB, de oudste filmpersbond, waarvan de UCC-UFK zich in de loop van de jaren 50 afsplitste, kent haar twee filmprijzen, de Grote Prijs en de Humanum Prijs toe op donderdag 26 januari 2017.